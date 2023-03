Geen tijdelijke werknemers van Damen in zeevaartschool

Vorige herfst vroeg Damen de gemeente Vlissingen of het scheepsbouwbedrijf tot eind september dit jaar maximaal 50 internationale werknemers mag huisvesten in de twee panden. B en W zeiden niet direct nee, maar verbonden wel een hoop voorwaarden aan een tijdelijk verblijf. Zo mochten in het voormalige schoolgedeelte, dat jaren zorghotel was, niet meer dan 28 mensen een onderkomen vinden. Aan huisvesting in het praktijkgebouw werden meer eisen gesteld en er moesten parkeerplaatsen voor de tijdelijke bewoners worden gecreëerd.