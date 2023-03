Ezra (12): ‘Het strand en de zee zijn altijd anders, dus het wordt nooit saai’

JONG IN ZEELANDHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Ezra Minderhoud (12) uit Oost-Souburg.

Een van jouw hobby’s is magneetvissen, heb je weleens iets bijzonders gevangen?

,,Ik doe het nog niet zo lang, maar mijn grootste vangsten tot nu toe zijn twee fietsen en een winkelwagen. Die heb ik allemaal uit het kanaal gevist. Uit de sloot viste ik een soort magneetspel met van die balletjes. Dat is speelgoed, dus dan vraag je jezelf toch af hoe dat in die sloot terecht is gekomen.”

Wat heb je allemaal nodig om te magneetvissen?

,,Een sterke magneet en een touw. Handschoenen zijn ook wel handig, want de spullen die je uit het water vist, zijn soms echt heel smerig. In de winkelwagen zat bijvoorbeeld een dikke laag modder en de fietsen waren helemaal verroest. En niet te vergeten: een goede locatie om te vissen. Hier in Oost-Souburg heb je het kanaal, dat is er natuurlijk een prachtige plek voor.”

En je surft ook, waar doe je dat het liefst?

,,Domburg is een mooie plek om te surfen. En wat ik doe is golfsurfen, dat doe je alleen met een plank. Daar ga je op liggen en dan peddel je met je handen tot er een golf komt. Op dat moment ga je op de plank staan en laat je jezelf meevoeren met de golf. Nu is het winter en is het zonder zo’n pak te koud, dus ik doe het eigenlijk alleen in de zomer, dan heb je geen pak nodig.”

En als je gaat vissen, waar doe je dat het liefst?

,,Meestal gewoon in de sloot en dan vis ik op karpers. De ene keer ga ik samen met mijn vrienden vissen, de andere keer met mijn broertje en soms met de meester.”

Weet je al wat voor werk je later wilt gaan doen?

,,Nee, ik heb nog geen idee. Ik zit nu in groep acht en ga na de zomer het vwo doen op het Calvijn College, maar wat ik daarna ga doen, weet ik echt nog niet.”

Denk je dat je in Zeeland wil blijven wonen?

,,Ik denk van wel. Ik woon heel mijn leven al op Oost-Souburg en ik vind het hier gewoon leuk. Je hebt de zee in de buurt waar je altijd lekker kunt zwemmen en surfen. Het strand en de zee zijn altijd anders, dus het wordt nooit saai. Dat vind ik wel bijzonder. Ik zit hier vlak bij het kanaal en we wonen dicht bij een park. Ik hoorde ook dat we in Zeeland de meeste zon hebben. Het enige nadeel van wonen in Zeeland vind ik de stijgende zeespiegel.”

Maak je je daar zorgen over?

,,Nee, eigenlijk niet. Maar we wonen natuurlijk wel onder de zeespiegel, dus het is wel jammer dat ze de dijken steeds verder moeten ophogen.”

PASPOORT Naam: Ezra Minderhoud Leeftijd: 12 jaar Woonplaats: Oost-Souburg Geboren: 4 februari Woont met: vader en moeder, twee broertjes en een zusje Huisdieren: konijn School: Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen Hobby’s: surfen, magneetvissen, gewoon vissen en buiten spelen Bijbaantje: nog niet Verliefd: nee