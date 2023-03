Even lekker sporten tijdens de ramadan, maar 's nachts ‘even socializen’ is ook fijn

De Vlissingse sporthal Baskensburg is tijdens de ramadan sinds 2017 - met uitzondering van coronajaren - van donderdag tot en met zaterdag van 0.00 tot 3.00 uur open. Eerst vooral om luidruchtige jongeren, die na een dag vasten in het donker buiten samen kwamen, van de straat te houden. Maar intussen zijn de voetbalpartijtjes vooral populair om elkaar te ontmoeten. Moslims onderling, maar ook vrienden en kennissen met een ander of zonder geloof. ,,Ik denk dat ik de helft van de zeventig mensen die nu binnen zijn niet in de moskee zie. Maar dat hoeft ook niet, iedereen is hier welkom”, zegt begeleider Ömer Igdeci van de Vlissingse buurtteams.