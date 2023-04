Else en Daan Sauer verkopen monument aan Bellamypark: ‘Frapo’s was hier gevestigd: het was een ruïne!’

„Zeventien jaar geleden ongeveer,” zegt oud-notaris Daan Sauer. „Else, mijn vrouw, kon gelukkig door de chaos heen kijken, want de staat was verschrikkelijk. Eigenlijk was het gewoon een ruïne. Vroeger was café Frapo’s hier gevestigd en daarna stond het sinds 2002 leeg. De laatste avond dat Frapo’s open was, mocht iedereen die dat wilde met spullen gooien en dat was te zien. Zelfs in de plafonds zaten gaten. In de achtertuin stonden hokken met toiletgroepen. Die hebben wij gesloopt. Toen bleef er voor de binnenstad best een leuke tuin over. Net groot genoeg voor mij om het bij te kunnen houden”, glimlacht Sauer.