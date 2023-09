Een zomer om snel te vergeten? In Vlissingen regende het dit jaar juist minder vaak dan gemiddeld

Scholen in Zeeland doen smartpho­nes in de ban (of bereiden verbod voor)

Liever nu invoeren dan pas in januari, vinden ze bij CSW en Nehalennia. Vooruitlopend op de maatregel van minister Robbert Dijkgraaf doen beide Walcherse middelbare scholen vanaf deze week mobieltjes in de ban. Andere scholen in Zeeland bereiden een verbod voor. ,,Het geeft veel rust.’’