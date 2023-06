Duizenden dode visjes op het strand in Vlissingen (en dat is niks bijzonders)

Het gaat om zogeheten sprotjes. Dat zijn kleine haringen die in grote groepen leven. Visser Job Schot die met zijn kotter altijd in de zomermaanden op makreel viste, kent het fenomeen. ,,Niks bijzonders eigenlijk. Dan keek je of je een zwerm zeemeeuwen zag, want je wist: die azen op die school sprotjes en de sprotjes worden op hun beurt weer opgejaagd door de makrelen. Zo’n school kan dan in plaats van richting zee wel eens richting het strand zwemmen.” Directeur Bas-Jan Spuijbroek van de stichting Strandexploitatie Veere weet er alles van: ,,We krijgen er veel vragen over. Het is natuurlijk ook geen prettig gezicht. Onze strandwachten worden erop aangesproken.”