Duchenne-patiënt Frank viert zijn verjaardag groots

Frank van Ieperen (41) uit Oost-Souburg heeft vanwege Duchenne-spierdystrofie in zijn lichaam bijna geen werkende spieren meer over. Hij is al vele jaren rolstoelafhankelijk, zit aan de beademing en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Toch hoopt hij eind augustus 42 kaarsjes uit te blazen. Wat bijzonder is, want de helft van patiënten met Duchenne wordt niet ouder dan dertig jaar.