Dronken bestuurder parkeert BMW in voortuin in Vlissingen

Het ongeval vond plaats rond 19.15 uur langs de Paauwenburgweg in Vlissingen. De auto was via twee andere voortuinen terecht gekomen in de tuin waar hij tot stilstand kwam, waarbij er schade ontstond aan het wegdek en de tuinen. De bestuurder had de plaats van het ongeval verlaten, maar kon later aangehouden worden. Bij controle bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. De politie heeft hem meegenomen naar het bureau.