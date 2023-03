Dorpsraad Souburg wil alternatieve route voor rondje zeedijk nu Visodeweg dreigt te worden afgesloten

Volgens secretaris van de dorpsraad Jack Schinkel bleek daar dat veel Souburgers ontstemd zijn over het permanent afsluiten van de fiets- en wandelroute. In het bestemmingsplan van de gemeente Vlissingen, dat tot en met woensdag ter inzage lag, wordt de Visodeweg afgesloten voor de komst van de extra beveiligde rechtbank en gevangenis die Vlissingen beloofd is ter compensatie voor het afketsen van de marinierskazerne. Los van of het justitieel complex nu wel of niet gewenst is op die plek, vindt de dorpsraad dat er een goede alternatieve route moet komen voor wandelaars en fietsers.