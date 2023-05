Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Vlissingen

Duurzame drinkbe­kers verdringen plastic op Zeeuwse festivals (maar nog niet overal)

Pas over dik een half jaar mogen plastic wegwerpbekers echt niet meer, maar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen doet ze nu al in de ban. Bij Hrieps in Grijpskerke laten ze komend weekend - nog één keer - alles bij het oude.