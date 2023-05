Dit is hoe de eerste teams uit Vlissingen dit weekeinde speelden

Dierenambu­lan­ce Zeeland: elke week wel een telefoon­tje over vogels tussen de zonnepane­len

Elke week is het wel raak, weet coördinator van de Dierenambulance Zeeland, Karina Wijnands uit Goes. ,,Krijgen we weer een telefoontje: er zit een vogel vast bij de zonnepanelen. Die zijn glad en dan glijden ze weg. Vaak hebben ze gebroken pootjes.”