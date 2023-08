De Vlissingse boulevard verveelt nooit

Geen ruimte voor scootmobie­len en overal deurdran­gers; is dit nou toekomstbe­sten­dig wonen op Vlissingse Kop van het Dok?

Geen automatische deuropeners of ruimte voor scootmobielen in een flat die is ingericht op toekomstbestendig wonen? Dat gaat er bij Addy Cleven, die sinds een aantal maanden in een appartement in Dok3 in Vlissingen woont, niet in. Zij denkt dat er op is bezuinigd, maar volgens WVO Zorg was het een bewuste keus.