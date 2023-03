De troebele en erotische trekjes van de doedelzak

De slechte reputatie hing samen met de erotische bijbetekenis van de doedelzak. De aanduiding ‘pijpsac’ verheldert al veel. Op het Vlissingse mes heeft de doedelzak de vorm van een vrouwenlichaam. De benen ervan zijn om de heupen van een aapachtige muzikant geklemd. Zeldzaam in deze vorm, maar niet uniek. Er zijn heel veel ‘vervormde’ doedelzakken en doedelzakspelers op voorwerpen bekend. Niet alleen op (vaak messing) mesheften, maar ook op miniaturen, schilderijen en zogenaamde profane insignes. Dit waren wereldse tegenhangers van de massaal verspreide pelgrimsinsignes, die als vroom souvenir werden meegenomen van de vele bedevaarten. De functie van de profane insignes is nog steeds in het duister gehuld. Misschien ging het om een fenomeen van Vastenavondvieringen (carnaval), maar ook kan er een amulet- of talismanfunctie in het geding zijn geweest. In elk geval draait het om een subcultuur die vrijwel ontbreekt in officiële bronnen.