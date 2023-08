De treinen tussen Goes en Middelburg rijden weer

Politie dringt midden in de nacht woning binnen vanwege vreemd geluid, konijn blijkt boosdoener

Agenten drongen vannacht tijdens hun nachtdienst een woning in Middelburg in. In het huis reageerden bewoners niet op de buren en waren er vreemde klopgeluiden te horen. Nadat de politie met veel bombarie binnentrad, bleek het allemaal iets minder spannend dan verwacht.