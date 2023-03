De 86-jarige Bep uit Vlissingen schrikt zich rot: een auto belandde in haar voortuin

De 86-jarige Bep Huibregtse uit Vlissingen is zich rot geschrokken. Een auto reed zaterdagavond zó haar voortuin in, en veroorzaakte een ravage. ,,Gelukkig is er niemand gewond.”

Het was een uur of zeven. Bep was nét klaar met afwassen, vertelt ze. ,,Ik hoorde een harde klap. Ik zag de lichten van een auto door de ramen van de voordeur. ‘Jeetje, wat is dít?’, dacht ik. Toen ik open deed, zag ik die man wegrennen. Toen heb ik 112 gebeld.”

De bestuurder van de witte BMW reed over de Paauwenburgweg, en is via een verkeersremmer bij het zebrapad de voortuin van Bep in gereden. Hij kon later door agenten worden aangehouden. Bij een alcoholcontrole bleek dat de man te veel gedronken had. ,,Ze zijn tot half tien bezig geweest om de auto uit de voortuin te takelen. Dat was nog een heel gedoe, want hij moest over het muurtje heen.” Bep schudt haar hoofd. ,,Dat je zoiets nog meemaakt op je oude dag. Ik woon hier al 56 jaar. Ik heb het één keer eerder meegemaakt dat er iemand de tuin inreed. Maar dat is jaren geleden.”

Quote Ze racen hier in de straat. Er moet echt wat aan gebeuren, vind ik. Aan de overkant staat ook een school. Het is gewoon niet normaal Markos Papastergiou, Woont aan de Paauwenburgweg in Vlissingen

Bij daglicht is de ravage goed te zien, al hebben de bewoners al het één en ander opgeruimd. Veel voorbijgangers blijven even staan om te kijken. De sporen van de auto staan nog in de tuin, en een deel van het hek in de tuin van Bep is omvergereden. Planten zijn uit de grond gerukt, lampjes liggen omver, en betonnen bielzen zijn beschadigd. Maar het had allemaal nog veel erger gekund. ,,Die auto had tegen mijn huis kunnen rijden, of hij had iemand op de stoep kunnen raken, of een voorbijrijdende fietser. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

Volledig scherm Een auto reed zaterdagavond in de voortuin van Bep Huibregtse aan de Paauwenburgweg in Vlissingen. © HV Zeeland

Buurman Markos Papastergiou is zondagmorgen al druk bezig geweest om zijn tuin weer enigszins in orde te maken. De betonnen bielzen lagen óveral, vertelt hij. ,,Ik heb ze weer opgestapeld, anders konden we er niet met de kinderwagen langs”, vertelt de jonge vader. Markos kwam zaterdagavond met zijn gezin aanrijden, toen het ongeval nét gebeurd was. ,,Ik dacht eerst: wie heeft er nou een auto in de tuin van de buurvrouw geparkeerd? Pas later had ik door wat er gebeurd was, en zag ik dat de stenen blokken en de palmen in onze tuin eruit lagen. Ja, dat was wel even schrikken.”

‘Meer verkeersmaatregelen nodig’

Het ongeval maakt Markos ook een beetje boos. Hij ergert zich al tijden aan automobilisten die hard rijden in de Paauwenburgweg. ,,Ze racen hier in de straat. Er moet echt wat aan gebeuren, vind ik. Aan de overkant staat ook een school. Het is gewoon niet normaal. Ik ga er contact over opnemen met de gemeente, want er zijn meer verkeersmaatregelen nodig.”

De bestuurder van de auto is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij weigerde daar om mee te werken aan een bloedproef. De politie heeft daarop zijn rijbewijs ingevorderd. De officier van justitie beslist later wat voor straf de bestuurder kan verwachten.