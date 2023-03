Dancefeest vindt nieuwe plek: van Oostkerk naar Lasloods

Het dancefeest dat niet mocht plaatsvinden in de Oostkerk in Middelburg, heeft een nieuwe plek gevonden: de Lasloods in Vlissingen. En er komen zelfs extra kaarten beschikbaar, die vrijdag in de verkoop gaan.

Dat meldt Robby Loose namens NEED Events, organisator van het dancefeest. ,,Iedere gast die al een kaartje heeft gekocht kan dit kaartje behouden voor zaterdag 8 april. Behalve via sociale media, zal iedereen met een kaartje ook per mail benaderd worden; uiteraard krijgt een ieder zijn geld terug indien dit de voorkeur heeft.”

Van Middelburg naar Vlissingen

Volgens Loose is er alles aan gedaan om het dancefeest in Middelburg te laten doorgaan, maar er was geen locatie te vinden voldeed aan de eisen. Daarom is uiteindelijk gekozen voor de Lasloods in Vlissingen. En daar is hij ook blij mee. ,,De Lasloods heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer professionele en fantastische locatie, waar we een geweldig dance event kunnen organiseren.”

Het dancefeest NEED is toegankelijk voor 25-plussers. Het had eigenlijk op 1 april in de Oostkerk moeten plaatsvinden, maar dat kon niet vanwege richtlijnen in het bestemmingsplan ten aanzien van geluidsbeperkingen voor de omgeving.