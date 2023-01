College Vlissingen: ‘Bewoners Edisonpark geven initiatiefnemer arbeidsmigrantencomplex geen eerlijke kans’

Het Vlissingse college vindt dat bewoners van het Edisonpark de initiatiefnemers die plannen hebben om 216 buitenlandse werknemers te huisvesten in containers op een terrein aan de Energieweg , geen eerlijke kans hebben gegeven. Bewoonster Tonny Hoogesteger is met stomheid geslagen. ,,Het is slecht beleid, maar wij krijgen de schuld.”

Hoogesteger is geschrokken van de toon waarop het college antwoord gaf op vragen van Perspectief op Vlissingen (POV). Zo zegt B&W te vinden dat bewoners van het Edisonpark door hun afwijzende houding de verhoudingen al in een vroeg stadium onder spanning hebben gezet. ‘Het bestuur heeft steeds geweigerd om de plannen aan te horen. Ze zegt de ondernemers niet te vertrouwen en is sowieso tegen elk plan is voor huisvesting van internationale werknemers op die locatie. Daardoor is een constructief overleg nooit mogelijk gebleken en heeft de initiatiefnemer geen eerlijke kans gekregen om de plannen volledig aan hen te presenteren. Aan de Bermweg in Oost-Souburg gebeurde dat wel’.

Het klopt volgens Hoogesteger in die zin dat bewoners de locatie niet geschikt vinden voor een complex van die omvang. ,,Het gaat er ons niet om dat het internationale werknemers zijn, al waren het studenten of multimiljonairs. Maar we vinden deze plek niet geschikt. Vanwege het extra verkeer, bodemverontreiniging en de uitstraling die het complex heeft op het hele park. Er zijn al nu al mensen die hun plannen om zich hier te vestigen in de ijskast hebben gezet.”

Handel in wooncontainers

Dat er geen vertrouwen is in de ondernemer klopt ook. ,,Wij werden voor het eerst bij de plannen betrokken negen maanden nadat de plannen al bij de gemeente waren ingediend. Dat heeft meteen de toon gezet, al zijn we daarna wel degelijk het gesprek aangegaan. We hebben meerdere brieven gestuurd en ik heb ingesproken bij een raadsvergadering, maar we krijgen geen reactie. Het initiatief daartoe zou toch niet bij ons liggen. Wij hebben die plannen niet bedacht. Daar komt bij kijken wat we op het terrein zien gebeuren. Zo zou de ondernemer conform het bestemmingsplan handelen in wooncontainers. Maar we hebben er nog nooit één van het terrein zien gaan. En als we bij de gemeente melden dat er nu al af en toe illegaal mensen wonen, wordt daar niets mee gedaan.”

Het college zegt ook te twijfelen of de twee bestuursleden wel spreken namens het hele Edisonpark als ze zeggen tegen de plannen te zijn. ‘Er is nooit gebleken dat dit wordt gesteund door meerdere omwonenden. Wij hebben nooit een officiële petitie ontvangen waaruit dit zo blijkt te zijn’. Hoogesteger snapt niet dat deze opmerking gemaakt is nog nadat meerdere bewoners zich op 11 januari tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente en initiatiefnemers op het gemeentehuis uitspraken tegen de plannen.