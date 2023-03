Carla van Op&Top Zij: 'Ik noem het Vlissingse centrum de negen straatjes van Walcheren'

indebuurt.nlCarla Willems (58) van Op&Top Zij verhuisde vijf jaar geleden naar het ruime pand op de hoek van de Lange Zelke en de Walstraat. Ze heeft er geen moment spijt van gehad, zegt ze. “Maar het is wel hectisch. Ondernemen is een vak apart.” Daar willen we natuurlijk wel wat meer over horen.

Wanneer je Op&Top Zij binnenloopt, valt direct de warme sfeer op en de gezellige stijl. Niet voor niets is de damesmodezaak al jarenlang een begrip in Vlissingen. Carla vertelt dat ze achttien jaar geleden kindermodezaak Just Kidding begon in een pandje in de Walstraat. “Ik had toen zelf nog kleine kinderen en vond dat er veel te weinig kindermode was in Vlissingen. Een jaar of zes later ben ik overgestapt naar damesmode.”

Volledig scherm De nieuwe collectie is al grotendeels binnen © Ellen De Vriend | Indebuurt Vlissingen

Winkeltje dicht

Al snel werd de winkel te klein. Toen Kruidvat ging verhuizen, viel het oog van Carla op het veel grotere winkelpand. De overstap volgde in maart 2018. “Het had wel meer impact dan ik had gedacht. Ik heb nu een hecht team van zes verkoopsters dat als een warm bad voelt. Van tevoren had ik me niet gerealiseerd dat het mij ook meer vrijheid geeft. Nu kan ik eens een dagje thuisblijven of een paar dagen vrij nemen. Daar kan ik echt van genieten. Collega Dicky vervangt mij dan. Soms kom ik dan bekenden tegen die me vragen of mijn ‘winkeltje’ dicht is.” Carla rolt met haar ogen en lacht. “Aan een man vragen ze zoiets toch ook niet? Nee, zo is het toch?”

“Ieder teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten. Zo doet Noor bijvoorbeeld veel op sociale media, regelt Carine de visual merchandising en is Ingrid goed in het stylen van klanten.” Door alle publiciteit komen de klanten ook van ver buiten Zeeland naar de winkel. Carla koopt slechts een paar stuks van alles in. “Het is dan echt op is op. Inkopen doe ik op mijn gevoel. Dat loopt echt als een rode draad door mijn professionele leven.”

Volledig scherm Kleding maar ook veel accessoires © Ellen De Vriend | Indebuurt Vlissingen

Stylingadvies & modeshow

Op&Top Zij verkoopt een merkenmix van op en top vrouwelijk tot stijlvol met een stoer randje. Merken zoals Zusss, Studio Anneloes, Penn & Ink N.Y en Yaya. Kleding tot en met maat 46. “Komende winter komen er een paar nieuwe merken bij,” belooft Carla. Studio Anneloes is by far haar best verkopende merk.

“Dit voorjaar en komende zomer zie je opvallend veel broekpakken. Veel broeken ook in plaats van jurkjes. Veel kleur. Draagcomfort wordt ook steeds belangrijker. Stretch stoffen, mooi en vrouwelijk,” verklapt Carla die nog altijd helemaal happy is in Vlissingen. “Het is mijn place to be. Middelburg is ook leuk, maar ik zou er mijn winkel niet willen hebben. Ik noem het Vlissingse centrum de negen straatjes van Walcheren. Onder elkaar hebben we het als winkeliers ook leuk met af en toe een borrel.”

