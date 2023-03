Boerenprotest speelt D66 in de kaart: ‘Wij zijn de tegenstem’

Van de week was het weer raak. Zet Kamerlid Jan Paternotte van D66 een foto op Twitter van een spandoek met ‘Hier horen huizen’, dan suggereert BBB-leider Caroline van der Plas prompt dat de Democraten daarvoor boerengrond willen onteigenen. Met D66 heeft BBB geen eigen communicatiemedewerker nodig, merkte Van der Plas op en Versluijs denkt precies het omgekeerde. ,,Een groot boerenprotest op 11 maart, vier dagen voor de verkiezingen, meer lof kun je D66 niet geven. Ik zie dat met veel genoegen. We hebben nu één zetel in de Staten. Onder invloed van de boerenprotesten worden dat er vier, denk ik."