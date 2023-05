Bewoners maken bezwaar tegen huisvesting studenten Buteuxstraat: ‘Eigenaar wil zijn snode plannen te gelde maken’

Bewoners van de Buteuxstraat in Oost-Souburg waren donderdagavond in grote getale naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen te uiten over plannen van hun buurman om studenten te huisvesten.