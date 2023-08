dag huis! Kees en Doré moeten verhuizen: ‘Op uitnodigin­gen voor feestjes zette ik altijd Kasteel Nieuwland’

Zesentwintig jaar wonen Kees en Doré van de Velde in hun huis aan de Hoge Stelle in Nieuw- en Sint Joosland. „Het is een goed en fijn huis waar we trots op zijn,” zegt Doré. „Maar na zeven rugoperaties en sinds kort een nieuwe heup en een nieuwe knie moeten we voor Kees echt gaan verhuizen.”