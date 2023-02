Bestuurder crossmotor die zonder licht en met hoge snelheid fietser in Oost-Souburg aanreed opgepakt

UPDATEEen bestuurder van een crossmotor heeft vrijdagavond met hoge snelheid een fietser geschept in Oost-Souburg. De bestuurder reed - veel te hard - zonder licht en kwam zelf ook ten val. Na het ongeval is de bestuurder van de crossmotor gevlucht en liet zijn motor achter.

De motorcrosser is inmiddels opgepakt, laat politieteam Walcheren weten op Instagram.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 21.00 uur op de kruising van de Kanaalstraat en Spoorstraat in Oost-Souburg. Er gaan op sociale media heftige beelden rond van het incident. Op de beelden is te zien dat de crossmotor - zonder licht - met hoge snelheid op de stoep knalt. Hij verliest daarbij de macht over het stuur en rijdt vervolgens de fietser aan, ook met hoge snelheid. Hierbij komen de crossmotor en fietser hard ten val. De crossmotor glijdt meters door over de weg, vliegt de fiets door de lucht. Omstanders schrikken zich te pletter en rennen naar de slachtoffers toe. ,,Gaat het? Gaat het?” Klinkt het.

Er ontstaat chaos en de omstanders helpen uit goede bedoelingen - vermoedelijk - de aangereden fietser overeind. Geadviseerd wordt overigens bij ongevallen gewonden niet te verplaatsen.

Het slachtoffer kreunt - van de pijn - en lijkt zich niet verstaanbaar te kunnen maken. ,,Door je neus blijven ademen, door je neus!” Zeggen de jonge omstanders, hoorbaar in paniek. Na enkele seconden lijkt hij het bewustzijn te verliezen en zakt in elkaar. ,,Niet zakken, niet zakken!” Roept de helper tevergeefs. De behulpzame omstanders tillen hem van de straat, naar een veilige plek; de stoep. Het filmpje stopt daar, omdat de filmer kenbaar maakt de ambulance te gaan bellen. Dit was in alle chaos nog door niemand gedaan. De politie heeft laten weten dat de fietser bewusteloos is geraakt door de aanrijding.

Op het filmpje is de chaos goed zichtbaar. De crossmotor wordt - zonder eigenaar in de buurt - van de weg gehaald en er liggen meerdere fietsen op straat. Deze zijn onder andere van de hulpverleners van het slachtoffers.

Na het ongeval is de bestuurder op de vlucht geslagen. De politie laat weten op de hoogte te zijn van de beelden en zijn volop bezig met het onderzoek.

De fietser is door ambulancepersoneel voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de crossmotor is volgens getuigen zwaar gewond geraakt. Op internet wordt gesproken over een wond ter hoogte van de nek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.