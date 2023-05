Auto raakt te water bij rotonde Sloeweg in Vlissingen

PvdD: Stel naast 3M ook Sabic aansprake­lijk voor PFAS-scha­de in Wester­schel­de

De Partij voor de Dieren wil weten of het Rijk ook chemieconcern Sabic in Bergen op Zoom aansprakelijk wil stellen voor zijn aandeel in de PFAS-vervuiling van de Westerschelde.