Asielzoekers in noodopvang helpen bij inzamelen spullen voor aardbevingsslachtoffers

Schappen voor nieuwe spullen als ondergoed, sokken, maandverband en luiers zijn nog leeg. En ook aan complete tenten ontbreekt het nog, is te zien in de opslagruimte voor de meest noodzakelijke hulpgoederen voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Die ruimte was één van de voordelen van de voormalige marinekazerne in de Buitenhaven van Vlissingen. Dat de kazerne al een jaar in gebruik is als noodopvang voor asielzoekers komt ook mooi uit, omdat velen van hen uit Turkije en Syrië komen en graag meehelpen bij het sorteren van de binnenkomende hulpgoederen.