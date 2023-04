Aquaduct voor betere doorstroming op Sloeweg stap dichterbij: ‘Technisch is het haalbaar’

‘Wat, weet jij niets van racisme, discrimina­tie of vrouwen­haat?’ Vierhon­derd jongeren in gesprek over vrijheid

Je van de domme houden over racisme, discriminatie en vrouwenhaat kan écht niet meer. ,,Onwetendheid is een keuze‘’, vertelde oud-songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy dinsdag in de Middelburgse schouwburg.