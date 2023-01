Anita begint een zwartboek, ze heeft het helemaal gehad met politie en gemeente

De uitbaatster van een dierenwinkel in de Bloemenlaan stoot al meer dan tien jaar haar neus als ze met klachten komt op het stadhuis van Vlissingen of bij de politie. Goed, de overlast veroorzakende huurders naast haar dierenwinkel zijn weg, omdat het pand is verkocht en weer als normaal woonhuis in gebruik is. En één van de grootste amokmakers woont intussen niet meer in een schuurtje een paar tuinen verder.

De overlast is sinds kort een stuk minder, maar Anita is alle vertrouwen in de politie en de gemeente Vlissingen kwijt. Ze heeft het idee al tien jaar in de kou te staan en niet gehoord te worden op stadhuis en politiebureau. Ze weet zeker dat ze niet de enige is, dat hoort ze dagelijks in de winkel. Om mensen de gelegenheid te geven al die klachten te uiten, begint Traas een zwartboek. Iedereen kan zijn ongenoegen, klachten, onvervulde wensen en sluimerende ergernissen vanaf dinsdag 3 januari kwijt via de site van haar dierenwinkel: www.pet-specials.nl