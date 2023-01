Amerikaanse operatie in Vlissingse haven gaat nieuwe fase in: ‘We hebben wel een strakke planning’

Het laatste stuk van de reis gaat per binnenvaartschip, met bewaakte treinen, of met commerciële vrachtwagens. Dinsdagochtend zien we in de haven grote tanks op diepladers voorbij schuiven, terwijl een kraan vrachtwagens in het ruim van binnenvaartschip Vita Dura laadt. Vanuit Vlissingen-Oost zal het materieel via Zeeland en Brabant richting Venlo reizen. Daarvan zouden we in Zeeland best nog wel wat kunnen zien, zoals de jongens in deze video op Dumpert, die hun ogen bijna niet kunnen geloven als ze op een spoorwegovergang in Goes ineens een lange rij tanks voorbij zien schuiven om half twee 's nachts. In Duitsland wordt het dan weer overgeslagen op ander vervoer.