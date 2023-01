Amerikaans spektakel: leger is begonnen met uitladen van 1275 tanks in Vlissingen

Voertuig voor voertuig wordt de lading uitgeladen. De mediabelangstelling voor het lossen en laden is overweldigend. Volgens een woordvoerder is dat onlosmakelijk verbonden met de oorlog in Oekraïne. Overste Peter van Dorst, verantwoordelijk voor de veiligheid op het haventerrein benadrukte dat de komst van het legermateriaal niets te maken heeft met de oorlog. De VS, zei hij, heeft na de annexatie van de Krim in 2014 besloten de aanwezigheid van het leger in Polen en Litouwen te versterken. De afwisseling tussen twee brigades was gepland.