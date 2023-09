Actrice Natassja Kinski toch geëerd in Vlissingen: ‘Dit is voor mij een kostbaar moment’

Bewoners Griffioen woest over ‘overval’ met azc-plan gemeente Middelburg

Een aantal bewoners van de Middelburgse wijk Griffioen heeft in een persbericht nog eens zijn bezwaren tegen de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum in het gebied Cleene Hooge kenbaar gemaakt. Het plan is onverantwoord en gedoemd te mislukken, schrijven zij.