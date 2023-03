75.000 euro boete voor dodelijk bedrijfsongeluk in Ritthem

Volgens de rechtbank overtrad het bedrijf de Arbowet en was er voor de locatie in Ritthem geen risico-inventarisatie gemaakt voor het werk dat daar werd uitgevoerd. Ook had het slachtoffer, dat via een uitzendbureau in dienst was, onvoldoende instructies gekregen over veilig werken op hoogte. Volgens de rechter nam het bedrijf niet genoeg maatregelen om een val te voorkomen.