6x toffe dingen die dit Pinksterweekend in Vlissingen te doen zijn

Schippers mogen vanaf 1 juli 2024 lucht niet meer vergifti­gen en dat is goed nieuws voor Zeeland

Binnenvaartschippers die tijdens het varen giftige stoffen de lucht in blazen, zijn vanaf 1 juli 2024 overal in Nederland strafbaar. Op die datum gaat namelijk een algeheel verbod op varend ontgassen in. En dat is goed nieuws voor Zeeland waar dat nogal eens gebeurt.