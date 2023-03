50 jaar Theo Thijssenschool: Leerlingen dansen op het plein om jubileum te vieren

De Jager weet het niet, maar staat wel steviger aan kop

Hij mag er naar eigen zeggen, zoals hij vertelde in de PZC Voetbal Podcast, dan wel niet al te veel mee bezig zijn, Ruben de Jager deed dit weekend niet alleen met Kloetinge meer dan prima zaken. Ook op persoonlijk vlak boekte de spits een succesje. De aanvalsleider van de vierdedivisionist kwam in de derby met Goes tot scoren, zag zijn concurrenten dat niet doen en vergroot daarmee zijn voorsprong in ons PZC-topscorersklassement.