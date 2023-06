Zwaarbewolkt in Veere vanochtend

Veerenaren helemaal niet blij met plan bebouwing Oranje­plein: ‘Dit nieuwe plan is waan­zin’

De nieuwe plannen voor woningbouw op het Oranjeplein in Veere komen in het geheel niet overeen met de oude plannen waar de bevolking nauw bij betrokken was. Die boodschap kregen de vertegenwoordigers van de gemeente tijdens de bijeenkomst van de stadsraad Veere. ,,Dit nieuwe plan is waanzin.”