Zeeuwse vriendenclub wint met zelfgebouwde Monstertruck derde prijs op Zwarte Cross

Slachtof­fer wordt het ziekenhuis in geslagen bij straatroof in Vlissingen

Een jongen is vannacht in het centrum van Vlissingen in elkaar geslagen en beroofd van zijn spullen. Het slachtoffer zegt te zijn geschopt en geslagen door een groep jongeren en moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen. De daders lopen nog vrij rond.