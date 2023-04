Wielrenner gewond bij val Vrouwenpolder

‘We zijn hier voor Robbie’: over een mislukt familiedi­ner vol venijnig­heid

De nieuwste productie van de Zeeuwse Komedie heet We zijn hier voor Robbie. Een herkenbaar familieverhaal vol scherpe humor en emotionele confrontaties. Afgelopen vrijdag ging de voorstelling, onder regie van Peter Adriaanse, in première in de theaterzaal van Scheldehof in Vlissingen.