Westhove is na verbouwing nog meer een kasteel: ‘En we zitten in een vijfsterren-omgeving’

Lezers helpen lezers Ton Besselink zoekt Engelse boeken voor een Bosnische school

Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? Vandaag: Ton Besselink uit Vlissingen, die Engelse boeken voor een school in Bosnië zoekt.