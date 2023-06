Waterschap wil Grôôt ‘Ôôd Westkapelle behouden, wel met een stenen fundering

De Schelde is kampioen in de topklasse en mag zich mengen in strijd om landelijke titel

De tennissters van De Schelde uit Vlissingen zijn zaterdag kampioen geworden in afdeling 3 van de landelijke topklasse, het hoogste niveau van Nederland. Daardoor mogen zij in het weekend van 17 en 18 juni deelnemen aan de strijd om het algeheel kampioenschap in de topklasse.