Vrouw (85) uit Biggekerke slachtoffer van oplichters: ‘Het is een mindfuck’

Kinderen Westkapel­le hopen dat hun speeltuin snel klaar is

Fenna moet nog geduld hebben maar vanaf half juni kan ze elke dag spelen in de nieuwe speeltuin op de dijk bij Westkapelle. De negenjarige kan bijna niet wachten tot het zover is want ze wil heel graag in het piratenschip dat daar nu al staat. Maar omdat de speeltuin nog wordt aangelegd, duurt dat nog eventjes.