Veere wil woningwet inzetten in strijd tegen jarenlange leegstand Banckertstraat Koudekerke

Uit Eten Verande­ring is niet altijd verbete­ring bij Duinlust

Dishoek was vroeger een badplaatsje zonder echte kern of al te veel bedrijvigheid. Maar ook hier hebben projectontwikkelaars kansen gezien en commerciële partijen er handig op ingespeeld. Duinlust was er echter altijd al, in elk geval sinds wij ons kunnen herinneren. Een fijne plek na een winterse wandeling door de duinen of een biertje na een mooie zomerdag op het strand. We hoorden van een verbouwing en gingen er een kijkje nemen.