Varkensboer biedt stikstofrechten aan zodat Veere toch huizen kan bouwen. Wethouder: ‘Razend interessant’

Actrice Anniek Pheifer en oud-Eurovisie Songfesti­val­deel­ne­mer Jeangu Macrooy vertellen wat vrijheid voor hen betekent

Wat betekent vrijheid voor oud-Eurovisie Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy? Hij is één van de bekende Nederlanders die dinsdag 4 april in gesprek gaan met vierhonderd jongeren over de vier vrijheden tijdens de Four Freedoms Meet-up in de Middelburgse Stadsschouwburg.