uit eten Rixx in Westkapel­le gaat verder dan het standaard toeristen­me­nu

Van falafel tot chilimayonaise en van aioli tot nacho’s, bij Rixx eten en drinken in Westkapelle is alles huisgemaakt. De chef laat zich inspireren door de Arabische, Japanse en Mexicaanse keuken, maar is zeker niet wars van Nederlandse invloeden.