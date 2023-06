Teun Dingemanse wint ringrijden in Grijpskerke

Vlijm­scherp en afgewerkt met pietepeute­ri­ge precisie: Janneke hoopt dat het paeremes nooit verloren gaat

Eens in de zoveel tijd zet Janneke Jacobs de deuren van haar atelier in Grijpskerke open. Zij maakt er paardenmessen, in goed Zeeuws: een paeremes. En dat is best bijzonder.