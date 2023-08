OM eist jaar cel voor handel in gestolen au­to-onderdelen

De 44-jarige C. van Z. uit Krabbendijke zou voor een jaar de cel in moeten, vindt de officier van justitie. De zaak tegen de Krabbendijker diende vrijdag in Middelburg. Tegen mede-verdachten, vader en zoon J. V. (43) en T. V.(22) uit Hoogerheide werd tien, respectievelijk acht maanden cel geëist. De zaak tegen vader en zoon werd bij verstek behandeld. Het trio wordt ervan verdacht te hebben gehandeld in gestolen auto-onderdelen.