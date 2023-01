Snoepsleutels en excuuskaart voor veel gebelde Westkappelaar: ‘We hopen dat het bellen snel stopt’

Volgens de grappenmakers zijn er zo'n 150 sleutels op Walcheren neergelegd met een label met zijn telefoonnummer erop. Ze hadden verwacht dat Pier, de bijnaam van Houmes op Westkapelle, al de (media-)aandacht wel zou kunnen waarderen. ,,Maar nu horen we dat je gebeld wordt van verderop met andere teksten erop, dit is er allemaal door vreemden bij verzonnen. We hopen dat het bellen snel stopt en je er later samen met ons om kan lachen.” De daders en het slachtoffer kennen elkaar waarschijnlijk van het Kasteel van Batavia. De kaart is ondertekend door S & P. Naast de excuuskaart vond Houmes ook nog snoepsleutels en een paar telefoonlabeltjes in zijn brievenbus.