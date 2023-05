Seksverbod in de duinen van Oranjezon, paviljoenhouders verbaasd. ‘Wij horen geen klachten’

HZ-studenten lossen zeewier­vraag­stuk­ken op: een zeewierres­tau­rant, zouden mensen dat leuk vinden?

Studenten van HZ Chemie verkenden vrijdag tijdens een ‘zeewiertoer’ manieren om zeewier meer geaccepteerd te krijgen als voedsel. Want zeewier om sushi of in een poké bowl mag inmiddels normaal zijn, zeewier in de gemengde sla van de supermarkt vinden mensen toch een béétje gek.