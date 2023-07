Rixx in Westkapelle gaat verder dan het standaard toeristenmenu

Gevierde gitaristen komen naar Oostkapel­le

Het Four Aces Guitar Quartet uit België komt naar Oostkapelle. Klinkt wellicht niet zo bijzonder, maar in het buitenland zijn de vier topgitaristen heuse sterren. ,,In China zijn er na afloop van concerten meet en greets waar mensen in rijen staan te wachten voor een foto en een handtekening.”