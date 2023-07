Regenbuien, maar soms ook zon in Veere vandaag

MET VIDEO Veertig meter de lucht in met de Europe Flyer: kermis in Vlissingen terug op Bellamy­park

De kermis in Vlissingen is neergestreken op de oude vertrouwde plek op en rond het Bellamypark. Topattracties dit jaar zijn The Breakdance, de Europe Flyer, waarmee je veertig meter de lucht in gaat, en een reuzenrad.