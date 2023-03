Provider gaat op zoek naar nieuwe locatie voor telefoonmast Grijpskerke

Later bergen bij pechgeval Wester­schel­de­tun­nel is bewuste keus: ‘Beter dan gokken dat het goed gaat’

Het ene pechgeval in de Westerscheldetunnel is het andere niet. Een gestrande auto is binnen een kwartier weg, bij een vrachtwagen met lekke band - zoals maandag in de spits gebeurde - komt meer kijken.