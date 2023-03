Parkeerinkomsten Veere: ruim 1,2 miljoen meer maar dit jaar wordt het flink minder

Paavo de Leng verbetert zichzelf, Hans Verhaage loopt Zeeuws record uit de boeken

Na goede prestaties, onder meer op het NK in Schoorl, heeft de Koudekerkse atleet Paavo de Leng tijdens de CPC Loop een prima tijd neergezet op de halve marathon. Hij noteerde in Den Haag een persoonlijk record van 1 uur, 6 minuten en 42 seconden. Die tijd was goed voor de 13de plaats.