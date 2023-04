,,In de Duboisstraat in Koudekerke. Kort daarna verhuisden we naar Middelburg. Mijn jongere broertje is in Vlissingen geboren. Tot mijn 5e jaar woonden we in Middelburg gewoond. Vanwege het werk van mijn vader buiten Zeeland verhuisden we naar Hardenberg in Overijssel. De tijd in Zeeland was dus kort. Omdat ik op zo’n jonge leeftijd al vertrok, heb ik niet heel veel herinneringen. De foto’s zijn lekker vergeeld en bruinig. Want ja, jaren ’70. Die beelden helpen gelukkig bij mijn herinneringen.”